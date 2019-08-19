 وطنا نيوز -مجلس نقابة مكاتب استقدام عاملات المنازل يقدم استقالته
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مجلس نقابة مكاتب استقدام عاملات المنازل يقدم استقالته
التاريخ : 08-08-2019 04:42:54 المشاهدات: 1197

وطنا اليوم-عمان:قدم مجلس نقابة أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل بتقديم استقالته احتجاجا على عدم تجاوب وزارة العمل مع مطالبهم القاضية بالتراجع عن قرار منع قدوم العاملات من أوغندا ، وإلغاء رسوم استبدال العاملات.
مصادر بينت أن مجلس النقابة عقد اجتماعا الخميس بشأن هذا القرار.
يذكر أن وزارة العمل أصدرت مؤخرا قرار بوقف استقدام عاملات المنازل من أوغندا ، وفرض رسوم استبدال على العاملة التي تأتي الى المملكة ويضطر المواطن لاستبدالها مهما كان الظرف والسبب.


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