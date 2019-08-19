مجلس نقابة مكاتب استقدام عاملات المنازل يقدم استقالته

وطنا اليوم-عمان:قدم مجلس نقابة أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل بتقديم استقالته احتجاجا على عدم تجاوب وزارة العمل مع مطالبهم القاضية بالتراجع عن قرار منع قدوم العاملات من أوغندا ، وإلغاء رسوم استبدال العاملات.

مصادر بينت أن مجلس النقابة عقد اجتماعا الخميس بشأن هذا القرار.