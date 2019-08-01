أزمات السير تجتاح العاصمة عمّان عشية عطلة عيد الأضحى

وطنا اليوم-عمان:اجتاحت شوارع العاصمة عمّان، الخميس، أزمات سير خانقة، في معظم الشوارع الرئيسية والفرعية.

يأتي ذلك قبيل بدء عطلة عيد الأضحى، التي ستبدأ منذ يوم غد الجمعة، وتستمر حتى الأربعاء المقبل .

وشكا مواطنون خلال الأيام الماضية من ازدحام مروري، حيث يعاني سكان العاصمة، من أزمات سير يومية تبدأ من السابعة صباحاً حتى منتصف الليل.

وجاءت أزمات السير مع إقبال المواطنين على الأسواق والمحلات التجارية لقضاء حاجات عيد الأضحى السعيد.

ورصدت أزمات السير المنتشرة في معظم شوارع العاصمة، اذ يشهد دوار الداخلية وشارع الملكة رانيا والدوار الرابع وعبدون أزمات سير خانقة، بالاضافة للطريق الممتد من صويلح وحتى الدوار الثامن والمناطق المحيطة به كالدوار السابع وشارع مكة.