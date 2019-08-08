حل مشكلة الحجاج العالقين بمطار الملكة علياء

وطنا اليوم-عمان:أوضحت السفارة السعودية في العاصمة عمان، حول تأخر مغادرة الحجاج الأردنيين في مطار الملكة علياء الدولي.

وقالت السفارة في بيان مقتضب:" انه فيما يتعلق بالأردنيين الذي تأخرت مغادرتهم لاداء فريضة الحج هذا اليوم في مطار الملكة علياء الدولي في عمّان، فقد تم وبتوجيه ومتابعة السفير السعودي والسفارة ، فقد تم معالجة الموضوع مع الناقل الجوي وهم مغادرون الان لاستكمال فريضة الحج".

وأضافت السفارة، انها وبكامل طاقمها ، تعمل على تسهيل وخدمة ضيوف الرحمن بالشكل الأمثل، وذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الامير محمد بن سلمان .