 وطنا نيوز -حقيقة طباعة كتب مدارس الأردن في بريطانيا
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حقيقة طباعة كتب مدارس الأردن في بريطانيا
التاريخ : 08-08-2019 03:19:55 المشاهدات: 1080

وطنا اليوم-عمان:كشف عضو نقابة أصحاب المطابع، بدر الصفدي، حقيقة تصريح مديرة المركز الوطني لتطوير المناهج، ربى البطاينة، حول طباعة الكتب المدرسية الأردنية، في دار نشر بريطانية.
وكانت البطاينة، ذكرت، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن وزارة التربية، أحالت عطاء طباعة مناهج جديدة إلى دار نشر بريطانية.
وقال الصفدي، إن البطاينة أخطأت في الحديث عن معلومة إحالة العطاء.
وأوضح أن العطاء المحال للشركة البريطانية، يقتصر على تأليف الكتب فقط، وليس طباعتها.
وبيّن الصفدي، أن المطابع الأردنية، ستطبع كافة الكتب المدرسية، بعد تأليفها من قبل الشركة البريطانية.
وفي حال "كان نبأ طباعة الكتب المدرسية في بريطانيا صحيحا، لأثارت المطابع ضجة كبيرة"، وفقا للصفدي. 

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