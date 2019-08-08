الرئيسية | محليات تعميم بعدم قطع المياه عن ‎المنازل خلال عطلة العيد

وطنا اليوم-عمان:عمم وزير المياه والري المهندس رائد ‎ابو السعود، على جميع شركات وإدارات المياه في المحافظات بعدم قطع المياه عن المواطنين خلال فترة عطلة عيد الاضحى المبارك. وأوعز ‎ابو السعود باستنهاض كافة الجهود والتأكد من حصول المواطنين على أدوارهم بعدالة وتحسين مستويات الخدمات المقدمة وإيلاء كافة ملاحظات الإخوة المواطنين الاهتمام والمتابعة واتخاذ مايلزم لتلافي كافة السلبيات.

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