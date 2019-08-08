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تعميم بعدم قطع المياه عن المنازل خلال عطلة العيد
وطنا اليوم-عمان:عمم وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود، على جميع شركات وإدارات المياه في المحافظات بعدم قطع المياه عن المواطنين خلال فترة عطلة عيد الاضحى المبارك.
وأوعز ابو السعود باستنهاض كافة الجهود والتأكد من حصول المواطنين على أدوارهم بعدالة وتحسين مستويات الخدمات المقدمة وإيلاء كافة ملاحظات الإخوة المواطنين الاهتمام والمتابعة واتخاذ مايلزم لتلافي كافة السلبيات.
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