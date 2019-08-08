 وطنا نيوز -الرزاز : توجه لإعادة هيكلة هيئة الإستثمار
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الرزاز : توجه لإعادة هيكلة هيئة الإستثمار
التاريخ : 08-08-2019 12:54:18 المشاهدات: 1144

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس الوزراء عمر الرزاز الخميس، إن الحكومة بصدد إعادة هيكلة هيئة الاستثمار، لزيادة التجاوب مع حاجات المستثمرين.
وأضاف خلال إطلاق "شبكة المستثمرين المغتربين" في مجمع الملك الحسين للأعمال أن "الاقتصاد الرقمي والإبداع هو إنتاج القرن الحادي والعشرين"، مضيفا أن الأردن ينافس دولا كبرى في قطاع الريادة.
وقال الرزاز :"الإبداع والريادة محور النهضة المقبلة للأردن"، مقراً بأن الاقتراض هو أصعب ما يواجه الشركات الناشئة في بداية عملها.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية إطلاق الشبكة، التي تقوم عليها كل من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد ومجلس الأعمال الأردني - دبي.
وقال الرزاز إن تغيير اسم وزارة الاتصالات إلى "الاقتصاد الرقمي والريادة" هو دليل على تطور الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن "الاقتصاد الرقمي والإبداع هو إنتاج القرن الحادي والعشرين".


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