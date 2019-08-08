الرزاز : توجه لإعادة هيكلة هيئة الإستثمار

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس الوزراء عمر الرزاز الخميس، إن الحكومة بصدد إعادة هيكلة هيئة الاستثمار، لزيادة التجاوب مع حاجات المستثمرين.

وأضاف خلال إطلاق "شبكة المستثمرين المغتربين" في مجمع الملك الحسين للأعمال أن "الاقتصاد الرقمي والإبداع هو إنتاج القرن الحادي والعشرين"، مضيفا أن الأردن ينافس دولا كبرى في قطاع الريادة.

وقال الرزاز :"الإبداع والريادة محور النهضة المقبلة للأردن"، مقراً بأن الاقتراض هو أصعب ما يواجه الشركات الناشئة في بداية عملها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية إطلاق الشبكة، التي تقوم عليها كل من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد ومجلس الأعمال الأردني - دبي.