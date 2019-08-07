وطنا اليوم-عمان:قرّر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز تعيين الدكتورة عبيـر دبابنة منسّقاً عامّاً حكوميّاً لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء.

وتحمل دبابنة درجة الدكتوراه في الدراسات الجندريّة من منظور تشريعي من جامعة ليستر في بريطانيا، ودرجتيّ البكالوريوس والماجستير في القانون من الجامعة الأردنيّة.

وعملت دبابنة مديرة مركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية منذ عام 2013، وعضو هيئة تدريس في كليّة الحقوق بالجامعة لمساقات القانون والديمقراطيّة وحقوق الإنسان، وعضواً في مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، وعضواً في مجلس أمناء المجلس الوطني لشؤون الأسرة، وعضو اللجنة الاستشاريّة للاتحاد النسائي الأردني العام، وعضو اللجنة القانونيّة / اللجنة الوطنية الأردنيّة لشؤون المرأة.

وقدّمت دبابنة العديد من التقارير الدوليّة المتعلِّقة بقضايا حقوق الإنسان كتقرير الظل المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان أمام لجنة حقوق الإنسان العربية المنبثقة عن الميثاق العربي لحقوق الانسان 2017، وكذلك تقرير الظل الخاصّ باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) الصادر عن المركز أيضاً أمام لجنة سيداو في هيئة الامم المتحدة عام 2016، بالإضافة إلى العديد البحوث والمؤلّفات والتقارير العلميّة التي تعنى بشؤون حقوق الإنسان وقضايا المرأة، على الصعيدين المحلّي والإقليمي والدولي.

كما حصلت على العديد من الجوائز المحليّة والدوليّة، منها جائزة التعاون الألماني العربي في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة/ ألمانيا، ودرع التميّز في تعزيز قدرات الصياغة التشريعية، وجائزة “الأردن الأفضل” مقدمة عن العطاء المتميز عام 2013.