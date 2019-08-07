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دبابنة منسّقاً عامّاً حكوميّاً لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء
وطنا اليوم-عمان:قرّر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز تعيين الدكتورة عبيـر دبابنة منسّقاً عامّاً حكوميّاً لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء.
وقدّمت دبابنة العديد من التقارير الدوليّة المتعلِّقة بقضايا حقوق الإنسان كتقرير الظل المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان أمام لجنة حقوق الإنسان العربية المنبثقة عن الميثاق العربي لحقوق الانسان 2017، وكذلك تقرير الظل الخاصّ باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) الصادر عن المركز أيضاً أمام لجنة سيداو في هيئة الامم المتحدة عام 2016، بالإضافة إلى العديد البحوث والمؤلّفات والتقارير العلميّة التي تعنى بشؤون حقوق الإنسان وقضايا المرأة، على الصعيدين المحلّي والإقليمي والدولي.
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