المياه تستنفر خلال عطلة العيد

وطنا اليوم-عمان:أكد أمين عام سلطة المياه بالوكالة المهندس يوسف العيطان على أجهزة وكوادر سلطة المياه والشركات العاملة في العاصمة ومحافظات الشمال والعقبة وفق تعميم صدر لجميع إدارات المياه بضرورة تكثيف الجهود خلال عطلة عيد الأضحى المبارك وسرعة الاستجابة في معالجة الشكاوى وتوفير جميع الحلول المناسبة بما يضمن استمرارية التزويد للمناطق بكميات كافية وتأمين احتياجات المواطنين المائية مؤكدا ان سلطة المياه وشركات المياه ستتابع العمل ببرامج التوزيع حسب نظام الدور المعمول به في جميع المحافظات ومواصلة جهودها عبر طواقم الطوارئ وكوادرها التي ستعمل على مدار الساعة خلال فترة عطلة العيد ومعالجة كافة الملاحظات التي ترد مباشرة من المواطنين أو عبر الهاتف لمراكز الشكاوي والتحكم في المحافظات متمنيا للجميع عطلة سعيدة وان يجعله عام خير وبركة على الأردن بقيادة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله.

وأهاب المواطنين ضرورة التعاون مع أجهزة سلطة المياه ومؤسساتها وترشيد استهلاك المياه وعدم إلقاء المخلفات وخاصة مخلفات ذبح أضاحي العيد في شبكات الصرف الصحي حفاظا على البيئة العامة وعلى سلامة المواطنين والصحة العامة لما لذلك من أضرار كبيرة قد تؤدي الى انسداد هذه الشبكات غير المخصصة وبالتالي فيضانها والتسبب بتلويث المناطق المجاورة.

وناشد المهندس العيطان المواطنين ضرورة الإبلاغ عن اية ملاحظة او شكوى على مركز الشكاوي الموحد على الرقم (117116) الذي سيستقبل اية شكوى على مدار الساعة وينقلها الى الكوادر المعنية في الميدان في جميع مناطق المملكة واضاف ان برامج التزويد والضخ لكافة المناطق ستبقى وفق ما هو معلن.