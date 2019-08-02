أمين عمان يتفقد مواقع الاضاحي في لواء القويسمة

وطنا اليوم-عمان:تفقد أمين عمان الدكتور يوسف الشواربه عدد من أماكن بيع وذبح الاضاحي التي حددتها الامانة في مناطق العاصمة عمان لتنظيم آليه البيع والذبح وإظهارها بمظهر حضاري وضمان نظافة البيئة وصحة وسلامة المواطن من خلال الرقابة الصحية على الأضاحي قبل وبعد ذبحها .

وشدد الشواربه أن يكون مشروع الاضاحي العام الحالي تراكما لنجاحات كوادر الامانة خلال الاعياد الماضية وتلافي أي سلبيات وقعت لافتا الى أن الاضحية شعيرة إسلامية يجب الحرص على إظهارها بأبهى صورة بالبعد عن الذبح العشوائي وعدم الاهتمام بالنظافة .

وكشف المدير التنفيذي للمناطق المهندس عماد الضمور ان الامانة ستوفر ١٠ مواقع ضمن مناطقها بالاضافة الى موقعين في الماضونة ومسلخ امانة عمان ، داعيا التجار والمواطنين للالتزام بالمواقع التي سيتم تخصيصها .

وشدد على عدم عرض الاضاحي او الذبح خارج هذه المواقع تجنبا للمخالفات والاجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها.