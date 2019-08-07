 وطنا نيوز -الأمانة : تعيين مهندس بوظيفة عامل وطن خطأ إداري
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الأمانة : تعيين مهندس بوظيفة عامل وطن خطأ إداري
التاريخ : 07-08-2019 09:39:34 المشاهدات: 1110

وطنا اليوم-عمان:‏أكدت أمانة عمان الكبرى اعتزازها بمهندسيها الذين يعملون بجد واخلاص، واعتزازها بكوادرها من عمال الوطن مثمنة جهودهم من اجل نظافة الوطن.
وقالت الامانة في توضيح نشرته حول التوجيه بتعيين مهندس بوظيفة عامل وطن، إن ماحصل هو عباره عن خطأ اداري.

وتاليا توضيح الامانة:

‏إشارة الى مانشر عبر عدد من المواقع الالكترونيه وعلى صفحات التواصل الاجتماعي حول التوجيه بتعيين مهندس في امانة عمان بوظيفة عامل وطن، تنوه الامانه الى ان ماحصل هو عباره عن خطأ اداري وتؤكد اعتزازها بمهندسيها الذين يعملون بجد وإخلاص لخدمة المدينه ومواطنيها ، كما تعتز بكوادرها من عمال الوطن وتثمن جهودهم من اجل نظافة المدينة.


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