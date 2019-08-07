الأمانة : تعيين مهندس بوظيفة عامل وطن خطأ إداري

وطنا اليوم-عمان:‏أكدت أمانة عمان الكبرى اعتزازها بمهندسيها الذين يعملون بجد واخلاص، واعتزازها بكوادرها من عمال الوطن مثمنة جهودهم من اجل نظافة الوطن.

وقالت الامانة في توضيح نشرته حول التوجيه بتعيين مهندس بوظيفة عامل وطن، إن ماحصل هو عباره عن خطأ اداري.

وتاليا توضيح الامانة: