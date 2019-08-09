 وطنا نيوز -الملك ينتدب مدير الدفاع المدني للتعزية بالمعاني
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الملك ينتدب مدير الدفاع المدني للتعزية بالمعاني
التاريخ : 07-08-2019 08:23:42 المشاهدات: 480

وطنا اليوم-عمان :مندوباً عن جلالة الملك مدير عام الدفاع المدني يعزي بوفاة اللواء المتقاعد ذيب المعاني
عمان / مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني ، قدم اللواء مصطفى البزايعه مدير عام الدفاع المدني واجب العزاء بوفاة اللواء المتقاعد ذيب المعاني مدير عام الدفاع المدني الأسبق .
ونقل اللواء البزايعه خلال جنازة المرحوم اليوم الأربعاء تعازي ومواساة جلالة القائد الأعلى لأسرة وذوي الفقيد ، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه .
هذا وقد شارك في تشييع جثمان الفقيد عدد من مرتبات القوات المسلحة والأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني وعدد كبير من المواطنين .


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