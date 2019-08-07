وزير الاشغال يلتقي لجنة عمان خضراء 2020

وطنا اليوم-عمان:بحث وزير الأشغال العامة والاسكان المهندس فلاح العموش خلال لقائه لجنة عمان خضراء 2020 سبل التعاون ووضع الخطط لتنفيذ مشاريع لتخضير مداخل ومخارج شوارع العاصمة عمان والشوارع التابعة للوزارة في المحافظات.

وأعرب المهندس العموش، في بيان، عن استعداد الوزارة للتعاون التام لدعم المشروع الذي يعتبر مشروع وطني له أهميته في الحفاظ على البيئة ، حيث وجه بوضع خطة مشتركة بين الجانبين ، مشيرا إلى أهمية تحقيق الاستدامة من خلال متابعة كل مرحلة يتم زراعتها بالأشجار بما يضمن نجاح المشروع.

وبين المهندس العموش أننا نجني اليوم ثمار مشاريع زراعة الأشجار التي تم تنفيذها قبل سنوات طويلة ، مثل سلسلة متنزهات الحسين والتي تعتبر من أنجح المشاريع وقد أصبحت أشبه بمحمية طبيعية يعيش فيها بعض أنواع الطيور والحيوانات، وحدائق الحسين وغابات الأشجار الحرجية على امتداد الوطن.

وعرض رئيس اللجنة التنسيقية المهندس عماد الدباس الخطط والمشاريع التي يتم تنفيذها بمختلف المناطق بهدف زيادة المساحة الخضراء ورفع نسبة الوعي لدى المجتمع تجاه البيئة من خلال زيادة الحدائق والمسطحات الخضراء وزراعة الأشجار والاهتمام بها للوصول إلى عمان خضراء عام 2020 وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص .

وبين أهمية تخضير مداخل مدينة عمان والطرق الحيوية مثل طريق الممر التنموي الذي يشهد مشاريع استثمارية كبيرة بما يحقق صورة جمالية تسهم في تسويق المدينة سياحيا.

وتضم اللجنة بعضويتها مندوب عن وزارة السياحة والبيئة والزراعة والاشغال العامة بالإضافة إلى الادارة الملكية لحماية البيئة واعضاء اللجنة التنسيقية والتنفيذية للجنة عمان خضراء 2020 والقطاع الخاص وغرفة تجارة عمان