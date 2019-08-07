مكرمة بترفيع ضباط صف بالجيش

وطنا اليوم-عمان: أعلنت القوات المسلحة - الجيش العربي، الأربعاء، عن مكرمة ملكية، بترفيع عدد من ضباط صف وأفراد القوات المسلحة.

ونشرت القوات المسلحة عبر صفحتها على فيسبوك: تنفيذا لتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه واستمراراً لمكارم جلالته وحرصه الدائم على ان تبقى القوات المسلحة الأردنية في قمة معنوياتها وعطائها، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وجه رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف احمد الحنيطي بترفيع عدد من ضباط صف وأفراد القوات المسلحة الذين تنطبق عليهم شروط الترفيع، ولم يتم ترفيعهم بسبب عدم توفر الشاغر.