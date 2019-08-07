الرئيسية | محليات الملك يلتقي رئيس الوزراء البريطاني الجديد

وطنا اليوم-عمان:التقى جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الاربعاء رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون في لندن.

وبحث جلالته العلاقات الثنائية الاستراتيجية التاريخية والعمل على توطيدها بعد انتهاء إجراءات الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، كما تناولت المحادثات التطورات الدولية والإقليمية.

والملك هو أول زعيم عربي وإسلامي يلتقي جونسون منذ توليه منصبه.

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