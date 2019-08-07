حماد يشيد بالدعم الامريكي للاردن

وطنا اليوم-عمان:بحث وزير الداخلية سلامة حماد لدى لقائه في مكتبه اليوم الاربعاء القائم باعمال السفارة الامريكية في عمان كارين ساساهارا سبل تعزيز اوجه التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الامنية والسياسية والاقتصادية .

واكد الوزير حماد ان الاردن والولايات المتحدة الاميركية ، يرتبطان بعلاقات وثيقة في مختلف الميادين ولا سيما المتعلق منها بالنواحي الامنية والشرطية التي تتضمن التدريب والتاهيل وتبادل الخبرات والتعاون الفني والتقني مشددا على ضرورة فتح آفاق اوسع عبر تبادل الزيارات والمعلومات لمكافحة الجريمة والارهاب.

وشدد وزير الداخلية على ان دعم الاردن وجهوده المستمرة لترسيخ اركان الاستقرار وحفظ الامن والامان في المنطقة يساعد الى حد كبير في وضع حد للارهاب والتطرف والتصدي للجريمة ومنع انتشارها وذلك في ضوء تواضع امكاناته وموارده المحدودة وتحمله لتبعات ونتائج الكثير من النزاعات الدائرة في المنطقة وصولا الى احلال الامن والسلام الاقليمي والدولي.

وعرض حماد خلال اللقاء ، ابرز الاحتياجات الفنية والتقنية والمادية المتعلقة بتنفيذ وتطبيق قانون اللامركزية مبينا ان هذا المشروع الاصلاحي يسعى الى تفعيل المشاركة الشعبية على المستويات المحلية استنادا الى اسسس علمية وادارية واضحة في عمليات توزيع الادوار والمهام بين الادارات المحلية والمجتمع المدني ممثلا بالمجالس المنتخبة .

واشاد الوزير حماد بالدعم الامريكي للاردن في تنفيذ برامجه الاصلاحية ومشاريعه التنموية ولا سيما المتعلق منه بتدريب وتاهيل موظفي الوزارة ووزارة الادارة المحلية.

من جانبها اكدت ساساهارا دعم بلادهها للجهود الاصلاحية التي تنفذها الحكومة الاردنية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية مشيدة بالدور الاردني في تحمل الاعباء الناجمة عن استضافة موجات اللاجئين رغم الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها المملكة.

وفي نهاية اللقاء اتفق الطرفان على مواصلة الجهود لتعزيز التعاون بينهما في شتى المجالات.