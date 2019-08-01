 وطنا نيوز -الخشمان يكتب : لن نسكت
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الخشمان يكتب : لن نسكت
التاريخ : 07-08-2019 02:14:06 المشاهدات: 1596

وطنا اليوم-عمان:قال النائب الاسبق الكابتن محمد الخشمان:"لن نسكت من الان وصاعدا وسنتصدى لكم بلك ما اوتينا من قوة وعزيمة.."وذلك رداج على مطلقي الاشاعات.
وأشار الكابتن الخشمان، إلى ان المندسين يعملون لأفشال الاردن دون ان يسميهم.

وفيما يلي مشاركة النائب الاسبق محمد الخشمان:

"اذا رئيس الوزراء والحكومه مش سلمانين من الأشاعات ومحبي الظهور والمندسين والذين يعملون لأفشال الأردن ومقدراته عالميا بدكوا احنا القطاع الخاص نسلم منهم يا اخي الجواسيس والعملاء بيسرحوا وبيمرحوا يخربوا في كل شي جميل وفي كل انجاز وطني ... سنستمر رغما عنكم وعن انوفكم وسنحمي بلدنا من اشكالكم حتى آخر قطرة دم في عروقنا ... بكفي بكفي بكفي ... لن نسكت لكم من الآن وصاعدا وسنتصدى لكم بكل ما اوتينا من قوه وعزيمه ... وان الله معنا ولن يخذلنا وسيتم تعريتكم قريبا امام الجميع" . 


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