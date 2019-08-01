الخشمان يكتب : لن نسكت

وطنا اليوم-عمان:قال النائب الاسبق الكابتن محمد الخشمان:"لن نسكت من الان وصاعدا وسنتصدى لكم بلك ما اوتينا من قوة وعزيمة.."وذلك رداج على مطلقي الاشاعات.

وأشار الكابتن الخشمان، إلى ان المندسين يعملون لأفشال الاردن دون ان يسميهم.

وفيما يلي مشاركة النائب الاسبق محمد الخشمان: