تراجع تحصيل الطلبة في الاختبارات الدولية يدفع لتطوير المناهج

وطنا اليوم-عمان:عقد المركز الوطني لتطوير المناهج مؤتمرا صحفيا اليوم الاربعاء، حول المناهج وتعديلاتها.

وقالت مديرة المركز الوطني لتطوير المناهج ربى البطاينة الأربعاء، إنه سيبدأ استخدام كتب العلوم والرياضيات الجديدة للصفين الأول والرابع مع بداية العام الدراسي المقبل.

وأشارت إلى أن التغيير سيكون على الأطر والتوجهات والفلسفات الأكاديمية التي سينبثق عنها كتب جديدة بالكامل تتجاوب مع متطلبات العصر ومع حاجات الطلاب والبيئة الأردنية وتمكن الطلاب من التنافس في عالم متنامٍ تزيد فيه التنافسية، مؤكدة الحاجة إلى مهارات القرن الواحد والعشرين ومهارات الاستعداد الوظيفي فيه.

وحول صورة الطائر الموجود على كتاب العلوم أكدت البطاينة انه طائر أردني بامتياز وهو الطائر السينائي الوردي وموطنه مدينة البترا وهو الطائر الوطني الأردني.

وحول اختيار مادتي العلوم والرياضيات، قالت إن ذلك تم لأنهما مادتان عالميتان وأقل جدلية من المواد الأخرى، وفق تعبيرها.

وقالت: "ابتعدنا كثيراً خلال تطوير المنهجين عن اسلوب التلقين، ولن نلقن الطالب بعد اليوم".

:المركز الوطني لتطوير المناهج : الكتب الجديدة للعلوم والرياضيات للصفين الأول والرابع ستكون بين يدي الطلبة بداية العام الدراسي الجديد، وتركز على استراتيجيات التعليم الحديثة وتراعي تمايز الطلبة في القدرات وبناء المعرفة بشكل تدريجي تمهيداً للصفوف اللاحقة

"المركز الوطني لتطوير المناهج" : طوّرنا كتب العلوم والرياضيات وأعطي المبحثان الأولوية لما أظهرته الامتحانات الدوليّة من تراجع كبير في تحصيل المواد العلميّة لدى الطلبة في الأردن خلال السنوات الأخيرة الماضية، والكتب ستعلّم بمنظور بنائي

المركز الوطني لتطوير المناهج : دار النشر العالمية Harper Collins رسى عليها عطاء تطوير الكتب المدرسية لمادتي العلوم والرياضيات في الأردن بعد أن تنافست 5 شركات عالمية بموجب عطاء رسمي، وهي تعدّ ثاني أكبر دار نشر في العالم بخبرة 200 عام

"تطوير المناهج" : تجديد كتب الرياضيات والعلوم من الروضة حتى الصف الثاني عشر سينتهي ضمن خطة مدتها 3 سنوات، ونعمل على المباحث الأخرى حيث أنجزنا الأطر اللازمة، وسنبدأ باللغة العربية والتربية الإسلامية والحاسوب، وأيضاً مبحث اللغة الإنجليزية الذي سيكون على شكل عطاء عالمي.

المركز الوطني لتطوير المناهج : تبنينا خطة مرحلية تبدأ بالصف الأول والرابع لأن الممارسات العالمية توصي بالتدرج في تطوير المناهج، وعدم إصدار كتب جديدة لكافة الصفوف في آن واحد لتجنب إرباك المعلمين والطلبة

المركز الوطني لتطوير المناهج : سنوفر مصادر إلكترونية للطالب والمعلم للاستفادة من الكتب (العلوم والرياضيات) بالشكل الأمثل، وسيتم تدريب 500 خبير في العلوم والرياضيات وهم من سيدربون المعلمين في الميدان

المركز الوطني لتطوير المناهج : لا نريد أن نُلقّن الطالب بعد اليوم، وقد ابتعدنا كثيراً كثيراً عن التلقين، ولا نهتم بالحشو وتوفير المعلومة للطالب، بل نعطيه المهارات التي تُمكّنه من الوصول إلى المعلومات وتوظيفها ليستفيد منها بالحياة العملية وإفادة بيئته

المركز الوطني لتطوير المناهج : ابتعدنا عن الاختبارات المرهقة للطالب والأهالي التي تأتي في نهاية الفصل أو العام الدراسي، فالكتاب ليس المنهاج بل أحد مكوناته فهنالك المعلم والغرفة الصفية، والكتاب مصدر من مصادر التعلم

المركز الوطني لتطوير المناهج : الكتب الحالية طبعة تجريبية والمركز الوطني يرحب باي تغذية راجعة موضوعية حول الكتب

المركز الوطني لتطوير المناهج : متفائلون بالكتب الجديدة، وننتظر بفارغ الصبر التغذية الراجعة، وبالطبع لن يحدث التغيير بين ليلة وضحاها بل يحتاج الأمر إلى جيل كامل لكي تظهر النتائج

المركز الوطني لتطوير المناهج : العملية تشاركية مع الميدان والمعلمين وأهالي الطلبة الذين سيقومون بالاشراف على أبنائهم في التعلم، ولذلك فإننا نرحب بالتغذية الراجعة الموضوعية

المركز الوطني لتطوير المناهج : كتُبت الكتب بفلسفة أن نبدأ مع الطالب بقريب من الصفر، ونبني على مهاراته البيتية وعلى أساس أن الطالب قد لا يكون تعرّض لتعليم سابق

المركز الوطني لتطوير المناهج : وضعنا الإطار العام لمناهج رياض الأطفال وحدّدنا المعايير ومؤشرات الأداء، وزوّدنا بها دار النشر العالمية (Harper Collins) لكي تبدأ بتأليف الكتب لهذا الصف

المركز الوطني لتدريب المناهج : سنبدأ بتدريب المعلمين الـ 500 ابتداءً من بتاريخ 19 / 20 الشهر الجاري

المركز الوطني لتطوير المناهج : اتفقنا مع دار النشر العالمية على التعديل بالمجان على الكتب بعد التغذية الراجعة، في حال لم تتجاوز الملاحظات والتعديلات ال 20 % من المحتوى

المركز الوطني لتطوير المناهج : طرح عطاء لتطوير منهاج اللغة الإنجليزية العام المقبل وهو من الأولويات، وخلال الخمس سنوات المقبلة سنكون قد أعددنا جميع الكتب الدراسية

المركز الوطني لتطوير المناهج : 4 ملايين كلفة تطوير منهاجي العلوم والرياضيات من الروضة حتى الصف الثاني عشر