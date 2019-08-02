 وطنا نيوز -بمناسبة العيد .. باص عمّان حتى الثانية فجراَ
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بمناسبة العيد .. باص عمّان حتى الثانية فجراَ
التاريخ : 07-08-2019 12:09:01 المشاهدات: 1327

وطنا اليوم-عمان:أعلنت أمانة عمان الكبرى تمديد فترات ساعات العمل لباص عمان بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك اعتباراً من مساء يوم غد الخميس وحتى صباح الأحد المقبل أول ايام العيد .

ووفقا لمدير دائرة النقل العام المهندس خالد أبو عليم مددت الأمانة ساعات عمل باص عمان ليصبح حتى الساعة الثانية فجرا وبواقع 20 ساعة عمل يوميا على الخطوط الحيوية ، علما أن ساعات العمل الاعتيادية لباص عمان على جميع الخطوط دون توقف هي بواقع 16 ساعة عمل يومية .

ورفعت الأمانة جاهزية العمل المسائية والليلية إعتبارا من مساء يوم غد الخميس وحتى نهاية عطلة عيد الأضحى مع تعزيز الخطوط التي تخدم مراكز التسوق والترفيه خصوصا مناطق وسط البلد وجبل الحسين والنزهة والصويفية وتفعيل الشفت الليلي للرقابة على التزام المشغلين بتقديم الخدمة والأجور المقررة.


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