الرئيسية | محليات طريقة فصل التيار الكهربائي يثير حفيظة المواطنين في اربد

وطنا اليوم-عمان:اثار إجراء شركة كهرباء اربد بتنفيذ فصل فُجائي للتيار الكهربائي الكترونيا بلواء الكورة بسبب ذمم مالية حفيظة المواطنين واستغرابهم، فيما اعتبرت الشركة اجراءها قانونيا.

وطالب مشتركون شركة كهرباء اربد بإرسال رسالة نصية تلفت اهتمامهم إلى ضرورة دفع الذمم المستحقة عليهم في غضون يومين مثلا، قبل اتباع الاسلوب الجديد على العدادات الحديثة، والذي بات اجراء يضر بمصالحهم وممتلكاتهم ويزيد على فواتيرهم كلفا مادية اضافية.

واشاروا الى ان المشترك يغطي الذمم المالية المترتبة عليه دون ان يعلم بوجود فصل للكهرباء عن منزله بذات يوم الدفع، خصوصا اذا كانت الشركة تقوم باعمال صيانة وتحديث لشبكتها، لا سيما ان كثيرا منهم يذهبون الى اعمالهم، وان الفصل يتم في هذه الاوقات، ويتفاجأ ان الكهرباء مفصولة عنه دون ان يعرف السبب الا بعد عدة اتصالات باستعلامات الشركة.

وقال المواطن كايد مقدادي، ان الشركة تفصل الكهرباء الكترونيا من خلال عداداتها الحديثة العاملة دون اشعار مسبق للمشتركين، وتعيد التيار الكهربائي لهم الكترونيا بعد تسديد الذمم المترتبة عليهم عبر تطبيقات الكترونية، ودفع المشترك رسوم اعادة وصل التيار البالغ ثلاثة دنانير من خلال معتمدي القبض في مكاتبها، مشيرا الى ان الفصل الالكتروني لا يكلف الشركة الا «كبسة زر» واعادة الوصل بنفس الامر فلماذا رسم ثلاثة دنانير بدل اعادة التيار؟.

وقال موظفون، انهم يتفاجأون بانقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم بعد عودتهم من الدوام مساء، وبعد اتصالات والحاح مع استعلامات الشركة، يُبلّغون ان سبب الفصل ذمم مالية متراكمة، حيث يقوم البعض بالتسديد عبر تطبيقات الكترونية، لكن التيار لا يُعاد لمنازلهم بحجة مراجعة معتمدي القبض في مراكز الشركة ودفع بدل رسم فصل التيار الكهربائي، علما ان عملية الفصل تتم الكترونيا ولا تكلف الشركة جهدا ووقتا.

وقالوا ان بُعد المسافات بين بلداتهم ومراكز قبض الشركة في اقليم الشمال يضطرهم البقاء دون كهرباء لليوم التالي، وهذا يترتب عليه خسائر بممتلكاتهم الخاصة.

وبرر الناطق الرسمي باسم شركة كهرباء اربد عصمت طويق، ان المشتركين وفق القوانين والتعليمات الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة، والموجودة على قسائم فواتيرهم مبلغين بضرورة تسديد الذمم المالية المترتبة عليهم للشركة في غضون خمسة واربعين يوما، وبعد ذلك يصبح الفصل قانونيا حكما، مشيرا الى ان الشركة ليس بقدرتها التعامل مع 600 الف مشترك في اقليم الشمال بارسال رسائل نصية لمن يستحق اشتراكه الفصل.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر