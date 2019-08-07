الرئيسية | محليات اعلان صهيوني عن رحلة للبتراء يشعل غضب الاردنيين

وطنا اليوم-عمان:عمت حالة من الغضب بين الاردنيين في مواقع التواصل الاجتماعي بين النشطاء الاردنيين اثر انتشار صورة لاعلان صهيوني يدعو اليهود لزيارة البتراء والتمتع بما اسموه السياحة الدينية .

واعتبر ناشطون من خلال تدويناتهم عبر حساباتهم الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي ان هذا الاعلان يعد تحدي واضح وصارخ للشعب الاردني .

ووفق الاعلان فان الترويج له تم في الولايات المتحدة الامريكية ، لاستقطاب يهود امريكا.

ولم يتسنَ للمصادر معرفة صحة الاعلان المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

ويتزامن الإعلان الإسرائيلي الجديد مع دخول سياح إسرائيليين، بطريقة غير قانونية، إلى مقام النبي هارون، قبل عدة أيام، وأداء طقوس دينية، دون علم السلطات الأردنية.

ما حدا بوزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، الدكتور عبد الناصر أبو البصل، إلى اتخاذ قرار عاجل وحاسم بإغلاق مقام سيدنا هارون، الكائن في إقليم البترا.

وزاد أبو البصل وجوب تسليم مفاتيح المقام لمديرية أوقاف محافظة معان، وعدم السماح لأي زائر من دخول المقام إلا بعد حصوله على موافقة الوزارة.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر