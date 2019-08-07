هام من التربية حول الدورة التكميلية

وطنا اليوم-عمان:تنتهي غدا الخميس امتحانات الثانوية العامة في دورتها التكميلية، وتوقعات بإعلان النتائج في الأسبوع الأول من أيلول.

اعلن الناطق الاعلامي باسم وزارة التربية والتعليم وليد الجلاد إن مجريات الدورة التكميلية كانت بأعلى درجات الاحترافية والدقة أثناء عقد الامتحانات التي تقدم لها الطلبة الراغبون برفع المعدل أو استكمال علامات النجاح.

وأضاف الجلالد أن الوزارة حرصت على التعاون مع جميع الطلبة بما يحقق مصلحتهم بالدرجة الاولى، إذ تعاملت مع جميع الملاحظات التي وردت من خلال غرفة العمليات.

ورجحت مصادر أن تعلن نتائج التكميلية في الأسبوع الاول من أيلول المقبل، ليتسنى للطلبة تقديم طلبات الالتحاق للجامعات الرسمية بعدها.

وبحسب، التواريخ المتوقعة لتنفيذ عملية القبول الموحد للعام الجامعي 2019-2020، التي تنشرها وحدة تنسيق القبول على موقعها الالكتروني، فإن نتائج الدورة التكميلية ستكون في الثاني من أيلول تقريبا، بينما يتوقع ان تبدأ عملية تقديم طلبات الالتحاق في الرابع ولغاية السادس من أيلول.

وبحسب تلك التواريخ، فإن تنفيذ عمليات القبول الموحد والتجهيز لإعلان القائمة الموحدة للمقبولين ستكون خلال الفترة من السابع الى الخامس عشر من ايلول