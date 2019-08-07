وفاة 125 مصابا بالإيدز خلال 32 عاما في الأردن

وطنا اليوم-عمان:قالت وزارة الصحة إن 125 أردنيا مصابا بالايدز (ذكور واناث) توفوا خلال 32 عاما منذ تأسيس برنامج مكافحة الإيدز في الأردن 1986 الى 2018.

وأوضحت الصحة، أن عدد الإصابات بمرض الإيدز منذ ظهوره وحتى نهاية 2017 بلغت 1420، مشيرة الى أنه تم تسجيل 94 إصابة عام 2017 منها (69) اصابة لوافدين و25 اصابة بين اردنيين.

وكشف سجل مديرية الامراض الصدرية وصحة الوافدين التابع لوزارة الصحة، ان الاصابة المكتشفة اخيرا بين الوافدين، احتلت فيها الجنسية الاوغندية المرتبة الاولى (25) اصابة تلتها الجنسية المصرية (10) اصابات.

ووفق المديرية، فإن الاجراءات والتدابير الوقائية المستحدثة، ادت الى اكتشاف هذه الحالات إضافة إلى 199 حالة سل لوافدين منها 25 حالة سل رئوي.

وسجلت المديرية 63 حالة كبد وبائي احتلت فيها الجنسيتان الاوغندية 15 اصابة ثم الفلبينية 14 اصابة.