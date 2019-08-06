الأمير حسن لصناعيين أردنيين: أنا خارج المشهد من 20 عاماً

وطنا اليوم-عمان:وصف الأمير الهاشمي المخضرم الحسن بن طلال نفسه بأنه “خارج المشهد أصلًا من 20 عاماً” على هامش لقاء فكري ونقاشي حصل بينه أمس الأول وبين نخبة من الصناعيين في شرق العاصمة عمّان.

وأصر الأمير على تذكير الحضور خلال النقاش الخاص بأنه يتحدّث عن”السياسات العامة عندما يتعلّق الأمر بنقاشات القضايا العامّة التي يشارك بها” ولا يتحدّث بالسياسة أو عنها.

وقرّر الأمير تذكير الصناعيين بأنه خارج الصورة والمشهد والقرار حسب شهود عيان بين المشاركين في اللقاء.

ووردت هذه التلميحات في محاولة لتوضيح بأن ما يتحدّث به الأمير المخضرم لا علاقة له بالسياسة اليوم بل بالسياسات العامة على مستوى ملف الصناعة.

وجاء التوضيح على أساس أن الأمير لا يريد من الحكومة أو الوزير المعني بالملف الصناعي أن يشعر بأنه شخصيا يحاول التدخل ..”حديثي ليس عن السياسة بل بالسياسات حتى لا تفهم أي جهة بالحكومة بأني أتدخل”.

في نفس اللقاء اقترح الأمير على الصناعيين إقامة شبكة تواصل وتعاون فيما بينهم على المستوى الاقليمي معتبراً أن ذلك ضرورة من الصعب تجاهلها وتمثّل تحدّيًا للصناعة العربية عموماً.