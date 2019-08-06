البطاينة ترد على منتقدي صور أغلفة المناهج الجديدة

وطنا اليوم-عمان:قالت المديرة التنفيذية للمركز الوطني لتطوير المناهج الدكتورة ربى البطاينة إنه سيتم إعداد مناهج جديدة لمادتي الرياضيات والعلوم للصفين الأول والرابع الأساسيين، وليس تعديلها فقط.

وأشارت إلى أن التغيير سيكون على الأطر والتوجهات والفلسفات الأكاديمية التي سينبثق عنها كتب جديدة بالكامل تتجاوب مع متطلبات العصر ومع حاجات الطلاب والبيئة الأردنية وتمكن الطلاب من التنافس في عالم متنامٍ تزيد فيه التنافسية، مؤكدة الحاجة إلى مهارات القرن الواحد والعشرين ومهارات الاستعداد الوظيفي فيه.

وبينت البطاينة الثلاثاء، أنه تم الاستناد خلال بناء المناهج الجديدة على ما كان موجودا سابقا، وعلى فلسفة التعليم، إلى جانب الدستور الأردني وقانون التربية والتعليم والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، لافتة إلى أنه تم الاعتماد أيضا على الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبدالله الثاني ورسالة عمان.

وفي حديثها عن المناهج الجديدة، كشفت البطاينة أنه سيتم تعديل الأرقام في مناهج الصف الأول من الأرقام الهندية (العربية حاليا) إلى الأرقام العربية الأصلية (الانجليزية حاليا)، من ناحية الكتابة فقط وليس اللفظ.

وحول صورة الطائر الموجود على كتاب العلوم أكدت البطاينة انه طائر أردني بامتياز وهو الطائر السينائي الوردي وموطنه مدينة البتراء وهو الطائر الوطني الأردني.

وحول اختيار مادتي العلوم والرياضيات، قالت إن ذلك تم لأنهما مادتان عالميتان وأقل جدلية من المواد الأخرى، وفق تعبيرها.