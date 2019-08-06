 وطنا نيوز -إيعاز بتخفيض أسعار البيع وبدلات الايجار في المدن الصناعية
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
إيعاز بتخفيض أسعار البيع وبدلات الايجار في المدن الصناعية
التاريخ : 06-08-2019 09:14:22 المشاهدات: 1098

وطنا اليوم-عمان:أعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن مجلس الوزراء قرر الإيعاز لشركة المدن الصناعية الأردنية بتخفيض أسعار البيع وبدلات الإيجار في المدن الصناعية الجديدة بمحافظات الطفيلة ومادبا والسلط
وأوضح الرزاز أن بنسب التخفيض تتراوح بين 30 إلى 80 بالمئة لأسعار الأراضي، ولأول 15 شركة صناعية استثمارية تتقدم للشراء في كل مدينة، ولأول خمسة دونمات، بالإضافة الى تخفيض بدلات الإيجار للمباني الصناعية الجاهزة، وبنسب تتراوح من 40 إلى 70 بالمئة بكلفة تبلغ 7 ملايين دينار تتحملها الحكومة بصفتها الهيئة العامة لشركة المدن الصناعية

وخلال مشاركته اليوم الثلاثاء في جلسة مسائية ضمن مؤتمر رجال الاعمال والمستثمرين الاردنيين في الخارج عن "المدن الصناعية والمناطق التنموية والخاصة والحرة ودورها في استقطاب الاستثمارات الأردنية"، اكد رئيس الوزراء الحرص على استفادة المدن الصناعية في المحافظات بشكل اكبر من القرار الذي يؤمل ان يسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات المولدة لفرص العمل للشباب الأردني. ودعا رئيس الوزراء رجال الاعمال الاردنيين المغتربين للاطلاع على هذا القرار وايجابياته على الاستثمار في المدن الصناعية. ويهدف توجيه مجلس الوزراء إلى تعزيز الميزة التنافسية للمدن الصناعية في هذه المحافظات وزيادة قدرتها على جذب الاستثمار الصناعي، باعتباره محفزا أمام الاستثمارات الصناعية في هذه المدن، ما يسهم في توفير فرص العمل لأبناء تلك المحافظات وتنشيط الحركة الصناعية والتجارية والعمرانية فيها
وتضمن توجيه مجلس الوزراء للمدن الصناعية اسساً تنص على ألا يقلّ عدد الموظفين الأردنيين المسجّلين في الضمان الاجتماعي منذ بدء الاستثمار ولغاية تملّك الأرض عن 10 موظفين، بحيث لا تقلّ نسبة العمالة الأردنيّة في المشاريع المستفيدة منه عن 80 بالمئة من إجمالي عدد العمّال
يشار إلى أنّ إنشاء المدن الصناعية الجديدة في كل من مأدبا والطفيلة والسلط التي جاءت التزاما من الحكومة للمساهمة في تنمية المحافظات، وتوفير فرص العمل، شارفت عمليّة تطويرها على الانتهاء


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق