الرئيسية | محليات المذيعة التي أثارت غضب رئيس الوزراء توضح

وطنا اليوم-عمان:اوضحت المذيعة هبة ابو طه ، ما جرى بشأن توجيهها سؤالاً إلى رئيس الحكومة عمر الرزاز حول اراضي الطنيب وقالت ابو طه : فيما يتلعق بمقابلتي اليوم مع الرزاز لا بد لي من توضيح الآتي:



أولا: في خضم عملنا في وحدة التحقيقات بقناة الاردن اليوم على ملف شبهة فساد في شراء أراضي الطنيب من قبل الضمان الاجتماعي حينما كان الرزاز مدير المؤسسة عام ٢٠٠٧، قمنا في شهر آذار الماضي بارسال كتاب رسمي لرئاسة الوزراء طلبنا خلاله مقابلة الرئيس الا انه لم يستجب أحد لطلبنا.



ثانيا: عندما قمنا بنشر المقطع الترويجي للتحقيق الاسبوع الماضي طلب الرزاز مننا امهاله لحين عودته من السفر ليجيب على استفساراتنا.



ثالثا: قمنا بتأجيل نشر التحقيق اسبوع لاعطاء الرزاز مهلة للرد كما طلب عن طريق أصدقاؤه ومستشاريه لكنه كان يماطل فتوجهنا اليوم للمؤتمر لاعطاءه حق الرد لكن قوبلنا بانتهاك واعتداء بعدما وعدنا باعطاءنا تصريح حين ينهي الجلسة وفعلا غادرنا مكان المؤتمر اليوم



رابعا: و بعد اقل من ساعتين قام الرزاز بتحدد المكان والزمان لإجراء المقابلة وطلب ان نقابله الساعة الثالثة ظهرا في ذات الفندق ليجيب عن استفساراتنا حول قضية أراضي الطنيب.



خامسا: اصرارنا على مقابلة الرزاز يأتي من باب التزامنا بالتوازن في عرض وجهات النظر وإعطاء حق الرد لكافة الاطراف.



سادسا: سننشر تحقيق أراضي الطنيب بعد غد يوم الخميس وسنكشف كيف تمت جريمة اختلاس أموال الشعب من صندوق استثمار الضمان الاجتماعي ولن نتوانى عن خدمة المصلحة العامة والوطن وقول كلمة الحق.



فيما انفعل رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز خلال اجابته على سؤال المذيعة حول ملف اراضي "الطنيب".

الرزاز وخلال تواجده في المؤتمر السابع لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج، قال ان موضوع السؤال منذ 2007، وجرى بحثه في القضاء وهيئة مكافحة الفساد وبتّ القضاء الأردني، و"هيكم عم بتجيبوه اليوم".

وطالب الرزاز الاعلام بارسال أي معلومة جديدة حول قضية اراضي الطنيب الى القضاء او هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وعدم سؤاله عنها.

يشار الى ان القضية التي اثارت الجدل هي شراء قطعة أرض في منطقة الطنيب لصالح الضمان الاجتماعي في عام 2007 لغايات إنشاء ارض للمعارض الدوليه في حينه ، الا ان المشروع لم يتحقق، وقدرت الخسارة في القضية بـ 47 مليون دينار وفقا لمصادر نيابية.

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