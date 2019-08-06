الرئيسية | محليات لماذا يمنع أردنيون من الوصول للبتراء ويسمح للصهاينة

وطنا اليوم-عمان :ندد النائب السابق والإعلامي عساف الشوبكي، بمنع وصول مواطنين إلى البتراء للاحتجاج على "استباحة" المدينة من قبل مئات الصهاينة.

وتساءل الشوبكي في منشور على صفحته في "فيسبوك" مساء الثلاثاء: "لماذا تُمنع مجموعة من الأردنيين الغيارى من الوصول الى البتراء اعتراضاً على ما قام به مئات الصهاينة عند مقام هارون، فيما لم يُمنع الصهاينة من استباحة البتراء وإقامة شعائرهم فيها؟".

وقال إن "الأصل أن يُمنع الأعداء من ممارسة طقوسهم وخزعبلاتهم ودخول البتراء، لا أن يُمنع الأردنيون من وصولها والاعتراض على الصهاينة وأفعالهم وأطماعهم بوطننا".

وأضاف: "المنطق يقول إنه ليس هناك من أهل وادي موسى الكرام من يعترض على وصول مواطنين أردنيين ضيوفاً عليهم يساندونهم ويعززون موقفهم المدافع عن مدينتهم الوردية النبطية العربية التاريخية، ويقولون معهم لا لاستباحة البتراء ولا لأطماع الأعداء بالبتراء العزيزة العذية، أو بأي شبر من وطننا الغالي".

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