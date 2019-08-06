أردنيون يقذفون غضبهم في وجه طلال أبو غزالة

وطنا اليوم-عمان:قذف الأردنيون غضبهم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في وجه طلال أبو غزالة، على إثر معارضته العطل الرسمية وغيرالرسمية التي تقرها الحكومة، وآخرها عطلة عيد الأضحى التي قال إن ثلاثة أيام كافية بدلًا من أربعة.

وانهالت تعليقات الأردنيين على أخبار طلال أبو غزالة ومبرراته لمعارضته العطل الحكومة، وزادت حدتها عندما وجه نصيحة لشركات القطاع الخاص في الأردن بمقاضاة الحكومة الأردنية أمام محكمة العدل العليا.

ويرى أبو غزالة، أن عدد أيام العطل التي تعلنها الحكومة غير منطقية تؤدي لتعطل عجلة الانتاج من وجهة نظره بخطاب وجهه أبو غزالة للرزاز، جاء في مقدمته " طالعت بكثير من التقدير والاحترام بلاغكم بشأن عطلة عيد الأضحى المبارك، وتحديدها بتعطيل أربعة أيام عمل، إلا أنني أرى أن تعطيل ثلاثة أيام عمل حتى مساء الثلاثاء كان يعتبر كافيًا.

ودعا أبو غزالة، خطابه الحكومة الأردنية للاقتداء ببريطانيا، حيث تقوم المؤسسات هناك بتعويض الموظفين العاملين أثناء العطل الرسمة بأن يضاف لهم أيام إلى العطلة السنوية مقابل أيام العمل وليس بإلزام الشركة بدفع أجر إضافي لا يقل عن 150% من أجره المعتاد.

وأوضح أن الشركات التي تدفع الضرائب تخسر كل عشر أيام تعطيل 5% من إيرادها السنوي مما يؤدي إلى خسارة تزيد عن 10% من أرباحهاوهذا له أثر مباشر سلبي على إيراد الخزينة.

وجاء في الخطاب، أنه لا بد من التوجه لمحكمة العدل العليا لإنصاف القطاع الخاص من خسائر العطل استنادًا إلى اجتهاد في تفسير القانون لا نوافق عليه.

وتاليًا أبرز تعليقات وردود أفعال الأردنيين:

حنان العزام كتبت "يعني ياريت قبل ما يصرح هالتصريح يفكر بالموظف والعامل يلي بشتغل ااكتر من شغلة ومش ملحق وأهل بيته بيستنوا هالعطلة من السنة للسنة لحتى يقعدوا معه زي الناس .. يعني الحياة مش كلها شغل ع فكرة وتحويش فلوس فيه حياة اجتماعية فيه اسرة إلها حق فيه صحة بدها مداراة".

وأضافت "انا من رأيي يلي بدو ينجز بشغله بينجز حتى لو كان الشغل ساعة ويلي ما بدو حتى لو داوم جمعة و سبت و٢٤ ساعة ما بينجز يعني الشغلة بالنوعية وحب الشغل مش الكمية".

وكتب رياض العبادي " لا يجوز ان نعطي عطل لنرضي الموظف !! اه مهو الموظف عبد عندك باقي اكثر صحاب الشركات والمصالح بذلو الموظفين اذلال".

وكتب محمد العياصرة " الآن شركات أبو غزالة منتشرة بالمملكة العربية السعودية والعطله عندهم تمتد لاكثر من عشرة أيام...السؤال: هل وجه مثل هذه الرسالة للحكومة هناك؟؟".

بسام خريس كتب " بحب اقول لحضرته انه الثقافة القانونية مهمة بقدر الثقافة الاقتصادية ويجب عليك استبدال مستشاريك القانونيون ..قرار مجلس الوزراء بالعطل الرسمية غير ملزم للجهات الخاصة بحيث يدفع للموظف اجره اليومي مضروب ب ١٥٠% في حال رغبت الشركة الزامه بالعمل بالعطل الرسمية".