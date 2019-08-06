 وطنا نيوز -الملك يتوجه إلى لندن في زيارة عمل للمملكة المتحدة
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الملك يتوجه إلى لندن في زيارة عمل للمملكة المتحدة
التاريخ : 06-08-2019 07:59:22 المشاهدات: 1319

وطنا اليوم-عمان:غادر جلالة الملك عبدالله الثاني، أرض الوطن الثلاثاء، في زيارة عمل إلى العاصمة البريطانية لندن، يلتقي خلالها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ثم يمضي جلالته عطلة العيد هناك وفي الولايات المتحدة الأمريكية.

وسيتناول لقاء جلالة الملك مع رئيس الوزراء البريطاني، العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تربط الأردن والمملكة المتحدة، والتطورات الإقليمية الراهنة، كما يقدم جلالته التهنئة لرئيس الوزراء البريطاني بمناسبة توليه منصبه.

وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية أمام هيئة الوزارة نائبا لجلالة الملك.


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