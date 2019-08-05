 وطنا نيوز -أهالي البترا يمنعون مشاركين من تنفيذ وقفة احتجاجية عند مدخل البترا
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أهالي البترا يمنعون مشاركين من تنفيذ وقفة احتجاجية عند مدخل البترا
التاريخ : 06-08-2019 06:41:45 المشاهدات: 3987

وطنا اليوم-قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنه جرى الان ايقاف حافلة نقل متوسطة تقل عددا من الاشخاص أثناء توجههم لمدينة البتراء للقيام بوقفة احتجاجية هناك ، بعد أن قام عدد من سكان منطقة البتراء عند علمهم بذلك بالخروج الى مدخل المدينة والتجمع  رفضا لتنفيذ تلك الوقفة ولمنعهم من الدخول الى المدينة والتهديد باعتراضهم ، وحرصاً على الأمن والنظام العام يجري الان اقناع من بداخل الحافلة بتغير مكان اقامة الوقفة الاحتجاجية حرصا على سلامتهم .

وكان ناشطون قد دعو الى تنفيذ وقفة احتجاجية عصر اليوم على بوابة البترا بعد زيارة رجال دين لمقام النبي هارون في مدينة البترا.


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