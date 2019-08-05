أهالي البترا يمنعون مشاركين من تنفيذ وقفة احتجاجية عند مدخل البترا

وطنا اليوم-قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنه جرى الان ايقاف حافلة نقل متوسطة تقل عددا من الاشخاص أثناء توجههم لمدينة البتراء للقيام بوقفة احتجاجية هناك ، بعد أن قام عدد من سكان منطقة البتراء عند علمهم بذلك بالخروج الى مدخل المدينة والتجمع رفضا لتنفيذ تلك الوقفة ولمنعهم من الدخول الى المدينة والتهديد باعتراضهم ، وحرصاً على الأمن والنظام العام يجري الان اقناع من بداخل الحافلة بتغير مكان اقامة الوقفة الاحتجاجية حرصا على سلامتهم .

وكان ناشطون قد دعو الى تنفيذ وقفة احتجاجية عصر اليوم على بوابة البترا بعد زيارة رجال دين لمقام النبي هارون في مدينة البترا.