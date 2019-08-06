المحامي طارق ابو الراغب: مانشر حول طائرة الاردنية مبالغ فيه ولم يحدث

وطنا اليوم- بعد نشر مواقع اخبارية خبر مفادة ان طائرة تعود لاحدى الشركات تعرضت لخلل فني اضطرت على إثره افراغ حمولتها من الوقود في الجود والهبوط اضطراريا وارتطامها بالارض دون خسائر بشرية....فند المحامي طارق ابو الراغب هذه الرواية مكذبا هذه المزاعم التي لم تحصل اطلاقا.

ونشر على صفحتة على الفيسبوك انه كان مع عائلته على متن الطائرة واخبر قائد الطيارة المسافرين بأنه يرغب بالعودة حفاظا على سلامتهم بسبب وجود خلل فني بسيط يمكن معه اكمال الرحلة ولكن سياسة الشركة تقدم حياة ومصلحة المسافر على كل شيء فقرر قائد الطائرة العودة بها الى مطار عمان واستقل المسافرين طائرة اخرى اوصلتهم الى وجهتهم.

وأكد ابو الراغب ان ما حصل من خوف لدى المسافرين طبيعي لعدم خبرتهم وبسبب اصرار قائد الطائرة على العودة خلق نوعا من الهلع، اما الحوادث العرضية قد تحصل في اي مكان.

الشركة الاردنية للطيران شركة رائدة ومتميزة ويشرف عليها الكابتن الطيار المقاتل محمد الخشمان وهو يكرس كل وقته وجهده لتطون في مراتب متقدمه في الخدمات والامن .

وقد حصلت الشركة قبل مدة على شهادات اوروبية في مجال امن وسلامة الطيران .

وقد منحتها الآياتا شهادة الأيوسا IOSA في السلامة الجوية وامن الطيران التي تلبي قائمة طويلة من المواصفات والمعايير العالمية ,وتتضمن اكثر من 1400 مواصفه رئيسية مع ملحقات لها تضاعف من عددها الفعلي ,واصبحت هذة الشهادة شرطا اساسيا لدخول الآياتا وفي بعض الدول تعتبر احد شروط الحصول على شهادة مشغل منتظم.