الرئيسية | محليات لماذا انفعل الرزاز في اجابته على ملف اراضي طنيب

وطنا اليوم-عمان:انفعل رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز خلال اجابته على سؤال احدى الصحفيات حول ملف اراضي "الطنيب".

وأكّد رئيس الوزراء عمر الرزاز أنه إذا كانت هنالك أوراق جديدة بقضية أراضي الطنيب فلتقدم إلى الجهات المختصة.

وقال الرزاز في تعقيبه على أسئلة عدد من ممثلي وسائل الإعلام الثلاثاء استوقفوه اثناء مغادرته مؤتمر رجال الأعمال الأردنيين في الخارج "هذه الأرض لم يتم شراؤها أمس بل في العام 2007م".

وبيّن أن موضوعها جرى بحثه في القضاء وهيئة مكافحة الفساد وبتّ القضاء الأردني فيها، نافياً أن يكون لشخصه اي صلة بها " اسمي لم يكن موجوداً فلم أكن متخذاً للقرار، بل كانت من قبل هيئة الاستثمار التي لها ادارة مستقلة، وليس من الضمان الاجتماعي، وحينما راجعها القضاء لم يجد في شيئاً".

وطالب الرزاز"السلطة الرابعة" بارسال أي معلومة جديدة حول قضية اراضي الطنيب الى القضاء او هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ،متمنيا على الصحافة الكف عن جلد الذات والاشاعات المغرضة.

وانهى الرزاز حديثه غاضبا ورفض استكمال الاجابة على السؤال واصفا الأمر ببث الاشاعات، قبل مغادرته الموقع.

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