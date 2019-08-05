مياهنا للأردنيين: خففوا الشطف بالعيد

وطنا اليوم-عمان:دعت شركة مياه الأردن "مياهنا" مشتركيها في العاصمة، والزرقاء، ومأدبا، وماحص والفحيص، إلى ترشيد استخدام مياه الشرب وعدم هدرها، خاصة خلال أيام العيد المبارك التي ترفع استهلاكات المياه إلى مستويات عالية.

وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء: إن مواصلة الهدر المائي سواء أكان في رش الأرصفة أو غسيل الممرات الخارجية، أو المركبات أو شطف الساحات والبيوت بخرطوم المياه تنعكس على رفع قيمة فواتير المياه على المشتركين، فضلاً عن تعطيل وصول المياه للآخرين.

وطالبت الشركة المواطنين عدم رمي فضلات ومخلفات الضحايا في شبكات الصرف الصحي؛ ما يشكل خطرًا كبيرًا على الصحة العامة، ويسهم في انسداد شبكات الصرف الصحي، ويؤثر سلباً على محطات المعالجة.