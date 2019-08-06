47% من الاردنيات يعزفن عن العمل لعدم توفر المواصلات

وطنا اليوم-عمان:اكد وزير النقل المهندس أنمار الخصاونة أن دراسة المواصلات من وجهة نظر المرأة المستخدمة للنقل لعام 2018، اظهرت أن 47 بالمئة من النساء بالمملكة يعزفن عن دخول سوق العمل بسبب عدم توفر المواصلات العامة.

واضاف خلال توقيعه اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم مع مؤسسة صداقة "نحو بيئة عمل صديقة للمرأة"، أن المواصلات العامة تعتبر احد ثلاث عقبات هيكلية تحول دون المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن، بالإضافة إلى غياب الحضانات المؤسسية وعدم تكافؤ الأجور أو تدنيها، مؤكدا التزام الوزارة بالعمل على توفير نقل عام يراعي النوع الاجتماعي.

وشدد الخصاونة على أهمية الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني لإيجاد أرضية للعمل الوطني المشترك على ملف المواصلات، وتحديدا فيما يتعلق بإدماج سياسات النوع الاجتماعي في سياسات النقل ومراعاة احتياجات المستخدمين لتحسين تجربتهم.

واشار إلى أن الوزارة في سبيل تحقيق هذا الهدف استحدثت مدونة سلوك للمشغلين والعاملين ومستخدمي النقل العام، تأخذ بعين الاعتبار احتياجات المرأة المستخدمة لوسائل النقل، وتسهم في تمكينها ومساعدتها على الوصول إلى مكان عملها بكل سهولة ويسر، بالإضافة إلى الحد من استخدام المركبات الخاصة في التنقل من وإلى مكان العمل.

وقالت عضو مؤسسة صداقة رندا نفاع: إن توقيع المذكرة يأتي استكمالا للجهود التراكمية المبذولة في اطار تذليل عقبة غياب المواصلات العامة الفاعلة أمام المرأة التي تسعى للدخول لسوق العمل وتأطير وتوحيد العمل على هذا الملف وصولا إلى حلول جذرية تسهم في زيادة تمكين المرأة.