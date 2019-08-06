الرئيسية | محليات إرادة ملكية بأعضاء مركز حقوق الإنسان .. أسماء

وطنا اليوم-عمان:صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين رئيس وأعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان من الذوات المذكورين تاليا:- سعادة الدكتور إرحيل الغرايبة رئيسا. - معالي الدكتورة نسرين بركات عضوا. - سعادة الدكتور محمد الطراونة عضوا. - سعادة السيد نائل الكباريتي عضوا. - سعادة الدكتور عبدالمنعم العودات عضوا. - سعادة الدكتورة ريم أبو دلبوح عضوا. - سعادة السيد أحمد عبد الرحمن الجمالية عضوا. - سعادة الدكتور إبراهيم البدور عضوا. - سعادة السيدة ديمه خليفات عضوا. - سعادة السيد سائد كراجة عضوا. - سعادة الدكتورة هديل عبدالعزيز عضوا. - سعادة الدكتور سامي حوراني عضوا. - سعادة الدكتور ليث نصراوين عضوا. - سعادة الدكتورة وفاء الخضرا عضوا. - سعادة السيدة بشرى أبو شحوت عضوا. - سعادة الدكتور محمد عبدالحميد القضاة عضوا. - سعادة السيدة آسيا ياغي عضوا. - سعادة الأب نبيل حداد عضوا. - سعادة السيدة بسمة يوسف العواملة عضوا. - سعادة السيد فتحي الجغبير عضوا. - سعادة السيد خلدون فهد النسور عضوا.

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