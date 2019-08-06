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إرادة ملكية بأعضاء مركز حقوق الإنسان .. أسماء
وطنا اليوم-عمان:صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين رئيس وأعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان من الذوات المذكورين تاليا:- سعادة الدكتور إرحيل الغرايبة رئيسا.
- معالي الدكتورة نسرين بركات عضوا.
- سعادة الدكتور محمد الطراونة عضوا.
- سعادة السيد نائل الكباريتي عضوا.
- سعادة الدكتور عبدالمنعم العودات عضوا.
- سعادة الدكتورة ريم أبو دلبوح عضوا.
- سعادة السيد أحمد عبد الرحمن الجمالية عضوا.
- سعادة الدكتور إبراهيم البدور عضوا.
- سعادة السيدة ديمه خليفات عضوا.
- سعادة السيد سائد كراجة عضوا.
- سعادة الدكتورة هديل عبدالعزيز عضوا.
- سعادة الدكتور سامي حوراني عضوا.
- سعادة الدكتور ليث نصراوين عضوا.
- سعادة الدكتورة وفاء الخضرا عضوا.
- سعادة السيدة بشرى أبو شحوت عضوا.
- سعادة الدكتور محمد عبدالحميد القضاة عضوا.
- سعادة السيدة آسيا ياغي عضوا.
- سعادة الأب نبيل حداد عضوا.
- سعادة السيدة بسمة يوسف العواملة عضوا.
- سعادة السيد فتحي الجغبير عضوا.
- سعادة السيد خلدون فهد النسور عضوا.
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