 وطنا نيوز -إرادة ملكية بأعضاء مركز حقوق الإنسان .. أسماء
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إرادة ملكية بأعضاء مركز حقوق الإنسان .. أسماء
التاريخ : 06-08-2019 03:47:36 المشاهدات: 1440

وطنا اليوم-عمان:صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين رئيس وأعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان من الذوات المذكورين تاليا:- سعادة الدكتور إرحيل الغرايبة رئيسا.

- معالي الدكتورة نسرين بركات عضوا.

- سعادة الدكتور محمد الطراونة عضوا.

- سعادة السيد نائل الكباريتي عضوا.

- سعادة الدكتور عبدالمنعم العودات عضوا.

- سعادة الدكتورة ريم أبو دلبوح عضوا.

- سعادة السيد أحمد عبد الرحمن الجمالية عضوا.

- سعادة الدكتور إبراهيم البدور عضوا.

- سعادة السيدة ديمه خليفات عضوا.

- سعادة السيد سائد كراجة عضوا.

- سعادة الدكتورة هديل عبدالعزيز عضوا.

- سعادة الدكتور سامي حوراني عضوا.

- سعادة الدكتور ليث نصراوين عضوا.

- سعادة الدكتورة وفاء الخضرا عضوا.

- سعادة السيدة بشرى أبو شحوت عضوا.

- سعادة الدكتور محمد عبدالحميد القضاة عضوا.

- سعادة السيدة آسيا ياغي عضوا.

- سعادة الأب نبيل حداد عضوا.

- سعادة السيدة بسمة يوسف العواملة عضوا.

- سعادة السيد فتحي الجغبير عضوا.

- سعادة السيد خلدون فهد النسور عضوا.


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