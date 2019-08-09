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اجراءات حكومية لتشجيع السياحة العلاجية بالآردن
وطنا اليوم-عمان:قالت وزيرة السياحة والآثار مجد شويكة: إن الحكومة باشرت بحزمة جديدة من الإجراءات تهدف لزيادة أعداد السياح القادمين إلى المملكة بهدف العلاج. وأكدت شويكة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أهمية السوق المتنقل الذي نظمته هيئة تنشيط السياحة في إقليم كردستان العراق، والورشات التي عقدت عن السياحة الصحية والتعافي ضمن السوق، بمشاركة عدد من المشافي والمراكز الصحية والفنادق وممثلين عن وحدة السياحة الصحية في الهيئة.
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