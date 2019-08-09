اجراءات حكومية لتشجيع السياحة العلاجية بالآردن

وطنا اليوم-عمان:قالت وزيرة السياحة والآثار مجد شويكة: إن الحكومة باشرت بحزمة جديدة من الإجراءات تهدف لزيادة أعداد السياح القادمين إلى المملكة بهدف العلاج. وأكدت شويكة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أهمية السوق المتنقل الذي نظمته هيئة تنشيط السياحة في إقليم كردستان العراق، والورشات التي عقدت عن السياحة الصحية والتعافي ضمن السوق، بمشاركة عدد من المشافي والمراكز الصحية والفنادق وممثلين عن وحدة السياحة الصحية في الهيئة.

وبينت انه سيتم افتتاح مكتب خدمات خاص في السياحة الصحية والتعافي في العراق بهدف استقطاب اعداد اكبر من السياح للمملكة وتشجيعهم من خلال تقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة ضمن برامج واضحة وأسعار محددة، ولاسيما ان الحكومة تعمل حاليا على إنشاء مكتب للسياحة الصحية في مطار الملكة علياء الدولي لخدمة المواطنين والزوار وضمان الحصول على الخدمة الصحية المقدمة بكل شفافية.

وأشار إلى أن العراق من الاسواق المهمة للمملكة خاصة في مجال السياحة العلاجية.

وبخصوص الفيزا لبعض الجنسيات المقيدة بين البلدين، قالت شويكة: إن هناك صيغة توافقية على التسهيلات وضمن فترات وجيزة وغير معقدة.