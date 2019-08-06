الرئيسية | محليات الأردن يزف خبرا ساراَ للمغربيات الراغبات في زيارة المملكة

وطنا اليوم-عمان:احتفى الإعلام المغربي بقرار الأردن السماح للمغربيات عبور أراضي المملكة دون محرم، بعد سنوات من المنع، بلغ حد التضييق وفق ما نشرته صحيفة مغربية.

وقالت صحيفة "مغرس المغربية" في عنوان لها "أخيرا...الأردن يزف خبرا سارا للمغربيات الراغبات في زيارة المملكة الأردنية الهاشمية".

وأشارت الصحيفة إلى أنه وبعد تضييق دام لعدة سنوات، بات بإمكان المواطنات المغربيات أخيرا السفر إلى الأردن بدون قيد أو شرط، إثر توصل البلدين الشقيقين إلى اتفاق من أجل تجالوز هذه النقطة "المهينة".

وأوضحت أن "وزارة الخارجية الأردنية أدرجت رسميا المغرب ضمن لائحة الدول التي يحق لمواطناتها الدخول إلى المملكة دون الحاجة إلى مرافق من المحارم أو التوفر على سن معينة".

يشار إلى أن المغربيات اللواتي تقل أعمارهن عن 35 سنة كن ممنوعات من زيارة الأردن دون مرافقة الأب أو الزوج أو الأخ أو أحد المحارم.

وأضحت الصحيفة المغربية أن سبب الأردن وراء ذلك "على ما يبدو بسبب توجه العديد من الفتيات للعمل بالملاهي الليلية وامتهان الدعارة".













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