افتتاح معسكر التماسك الاجتماعي في مركز شباب الجزازه

بمناسبة اليوم العالمي للشباب افتتح مدير شباب محافظة جرش الدكتور حمزة العقيلي معسكر التماسك الاجتماعي الثاني والذي ياتي ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء في #مركز شباب وشابات الجزازة وسيستمر على مدار اربعة ايام ضمن الفئة العمرية من ١٢ الي ١٤ سنه

ويهدف المعسكر الي زيادة المعارف والمهارات الاجتماعية والادارية وتقديم الخدمات اللازمة .

وسيشمل اليوم الاول #للمعسكر على توزيع اللوازم واعطاء مهاره اداره الذات وتعزيز الثقه بالنفس وتحمل المسؤوليه وتحمل الضغوطات وتاكيد الذات ووعي الذات اعرف نفسي من انا.

وتحدث رئيس هيئة الاشراف مازن العظمات انه سيتخلل المعسكر #مهارة المعرفيه الادراكيه، الخروج من الصندوق ،اطلاق الخيال والخروج عن المالوف ومهارة العمل المشترك التحري الايجابي التقيمي ،التخطيط والعمل الجماعي

وسيشمل اعمال تطوعية في المركز واماكن مختلفة من منطقة الجزازة ومهارات الاجتماعيه الاستماع، التواصل ،تقبل الاخرين، تاكيد الذات والتفاوض

#وزارة الشباب #عام الشباب _٢٠١٩

#قسم الاعلام #مديرية شباب جرش

#معسكرات الحسين للعمل والبنا