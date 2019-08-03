الجمعة.. انقطاعات واسعة للكهرباء بالشمال

وطنا اليوم-عمان:أعلنت شركة كهرباء إربد، فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق، يوم الجمعة المقبل.

وفي محافظة إربد، سيتم فصل التيار عن مناطق: بلدة كتم بالكامل، النعيمة وسط البلد، النعيمة طرق سامتا، النعيمة طريق كتم، النعيمة الحي الجنوبي، وجميع مشتركي (1و3) فاز، من الساعة العاشرة صباحا ولغاية الساعة الرابعة عصرا.

كما سيتم فصل التيار عن مناطق كتما وأسمر والمظلومة، وجميع مشتركي (1و3) فاز، من الساعة السادسة صباحا ولغاية الـ12 ظهرا.

وسيتم أيضا فصل التيار عن: سوق العنبر الجديد، مدرسة عمار بن ياسر، سوق الذهب، محكمة البلدية، مستودعات التربية، شارع حسن كامل الصباح، شارع المحكمة ظهر التل، مدرسة وصفي التل الصناعية، سكن الأمن العام – عائلات، شارع فضل الدلقموني، حسام للمعجنات، وجميع مشتركي (1و3) فاز، من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الرابعة عصرا.

وفي مدينة الرمثا، سيُفصل التيار عن: مصنع الأزياء التقليدية، وجميع مشتركي (1و3) فاز، من الساعة العاشرة صباحا ولغاية الرابعة عصرا.