الرئيسية | محليات الرزاز للاردنيين: استعدوا !

وطنا اليوم-عمان:مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، رعى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، إطلاق أعمال المؤتمر السابع لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج.

وقال رئيس الوزراء، إن الأردن سيلعب دورا هاما في إعادة إعمار المنطقة، وأن علينا أن نستعد لذلك خلال الفترة المقبلة ودعا رئيس الوزراء عمر الرزاز، لتذكر التاريخ والجغرافيا، عند الحديث عن الوضع الاقتصادي.

ويأتي عقد المؤتمر السابع لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج، للتأكيد على الجهود التي يبذلها جلالة الملك لوضع الأردن على خارطة السياسة والاقتصاد العالمية وحرص جلالته على ترويج الأردن اقتصادياً في المحافل والمنتديات الاقتصادية.

كما يهدف المؤتمر أيضاً إلى إدامة التواصل بين رجال الأعمال الأردنيين داخل المملكة وخارجها وإطلاعهم على التطورات الاقتصادية والإنجازات التي تحققت على صعيد الإصلاح الاقتصادي.

وأشار الرزاز خلال المؤتمر السابع لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج" تحت شعار شركاء التنمية والبناء، إلى أن هناك فرصا متاحة وهي حقيقية، وان مواردنا البشرية وقدرتنا على تصدير الخدمات قدرة هائلة يشهد لها الجميع.

وقال: "إننا نتطلع إلى الخروج من لقاء اليوم بخطوات عملية تسهم في تمكين المستثمرين ورجال الأعمال الأردنيين المغتربين من المساهمة في خدمة وطنهم عبر الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة والدخول بشراكات فاعلة مع الشركات المحلية".

وأضاف الرزاز أن علاقتنا وشراكتنا مع دول الخليج على المستوى الرسمي والتجاري علاقات وطيدة جدا.

كما أكد رئيس الوزراء ان القطاع الخاص في الأردن يشتكي من البيروقراطية، وكلفة الانتاج وخاصة الطاقة، مشيرا إلى أن الحكومة تبذل جهدها في هذا المجال وليس لديها عصا سحرية.

وأضاف أن المغتربون الأردنيون، سفراء المملكة في الخارج، نعول عليهم من أجل تعزيز صورة الأردن الإيجابية لدى العالم والتي كرسها جلالة الملك المعظم حفظه الله.

وتابع، نحن كحكومة نعلم بوجود التحديات ولدينا خطة عمل نسير فيها بشكلٍ منتظم ونسعى إلى تحقيق الإنجازات والنظر إلى الفرص المتاحة، مؤكدا على أهمية الإنتباه لتصدير الخدمات باعتباره فرصة ذهبية على حد قوله.

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