طقس العرب يوضح : غروب غير اعتيادي للشمس في الأردن

وطنا اليوم-عمان:قال مدير العمليات الجوية، في موقع طقس العرب، أسامة الطريفي، الإثنين، إن سماء الأردن، شهدت غروبا غير اعتيادي للشمس.

وأضاف الطريفي، أن سماء الخليج العربي شهدت الأحد، فيما شهدت سماء بلاد الشام ومصر مساء الإثنين، غروبا غير اعتيادي للشمس.

وأوضح أن موقع "طقس العرب"، درس القيم الجوية في مختلف طبقات الجو وتوصل إلى أن سماء المنطقة تشهد منذ يومين تزايدا في نسب الرطوبة في مختلف الطبقات الجوية، وخاصة العالية.

وأشار الطريفي، إلى أن ذلك أدى لتشكل بعض السحب العالية جدا والخفيفة ، ومع تدفق أشعة الشمس لا سيما صفاء الأجواء خلال ساعات الصباح الباكر والمساء ، انعكس ضوء الشمس وبات أقرب للون الأحمر في مختلف الدول العربية.

وبيّن أن هنالك فرضيات وأسباب أخرى منها:

- بركان ايتنا والذي أدى الى انبعاث كميات كبيرة من الحمم والرماد الى ارتفاعات عالية وصلت المنطقة العربية.

- حرائق سيبيريا بانتشارها الواسع وكميات الدخان والغازات الكبيرة التي نتجت عنها.