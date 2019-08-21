غنيمات : زيادة الضرائب لم ترفع من ايرادات الخزينة

وطنا اليوم-عمان:أكدت وزيرة الدولة لشؤون الاعلام والاتصال جمانة غنيمات، ان زيادة الضرائب في الأردن لم ترفع من ايرادات الخزينة.

وقالت غنيمات مساء الاثنين: ان الحكومة لن تفرض أي ضرائب جديدة على الاردنيين خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الى ان الحكومة تسعى حاليا الى رفع النمو ، عبر تصور وطني يرفع التحفيز الاقتصادي والاستثمار .

ولفتت غنيمات الى انه تم ضبط 1500 قضية تهرب ضريبي في 6 أشهرن وهو 10 أضعاف ذات الفترة من العام الماضي.

وأوضحت أن صندوق النقد الدولي والجهات الدولية باتت على معرفة أكيدة بان زيادة الضرائب في الأردن لم يعد يجدي نفعاً.

من جهته، قال النائب خالد البكار رئيس اللجنة المالية النيابية، انه لدى الاردن انخفاض كبير بالايرادات العامة للخزينة بالاضافة الى انخفاض الاستثمار.

وأشار البكار الى ان الاردنيين بحاجة الى جدول زمني لاصلاح الوضع المالي في المملكة.