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تضارب الأنباء حول سبب إلغاء سفر 4 وزراء الى الحج َ
وطنا اليوم-عمان:كشف مصدر عن الغاء سفر الوزراء الذين كانوا ينوون المغادرة الى بيت الله الحرام في مكة المكرمة لاداء مناسك الحج .
واوضح المصدر أن سبب الغاء رحلة الحج للوزراء جاء لارتباطات والتزامات على الوزراء داخل المملكة.
وكان كل من وزراء الدولة لشؤون الاعلام جمانة غنيمات والتنمية بسمة اسحاقات والصناعة والتجارة طارق حموري والادارة المحلية وليد المصري سيؤدون مناسك الحج هذا العام... مصادر اخرى مقريبة قالت: بالرغم ان الوزراء وعائلاتهم قاموا بدفع كافه المبالغ والرسوم المترتبه عليهم الا ان ذلك الامر لم يشفع لهم بالسفر نحو الأراضي المقدسة بسبب عدم اصدار تاشيرات حج لهم حتى.
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