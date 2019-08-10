تضارب الأنباء حول سبب إلغاء سفر 4 وزراء الى الحج َ

وطنا اليوم-عمان:كشف مصدر عن الغاء سفر الوزراء الذين كانوا ينوون المغادرة الى بيت الله الحرام في مكة المكرمة لاداء مناسك الحج .

واوضح المصدر أن سبب الغاء رحلة الحج للوزراء جاء لارتباطات والتزامات على الوزراء داخل المملكة.