الرئيسية | محليات 400 حاج أردني تتقطع بهم السبل بالمدينة والحكومة تنفي

وطنا اليوم-عمان:شكا 400 حاج أردني وصلوا الى المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية من احتجاز جوازات سفرهم في اخر محطة قبل وصولهم الى المدينة المنورة لاداء فريضة الحج.

وقال أحد الحجاج إنه مند وصولهم الى اخر نقطة تفتيش قبل المدينة المنورة إنه تم احتجاز جوازاتهم وحجز الباصات الى حين دفع مبالغ مترتبة عليهم، موضحين انهم عند وصولهم الى الحدود السعودية وقعوا على تعهدات بدفع 1800 ريال سعودي اي ما يعادل 360 دينارا أردنيا.

ونفى مصدر رسمي مطلع أن يكون هناك 400 حاج أردني قد تقطعت بهم السبل في المدينة المنورة، كما انتشر خلال الساعات الماضية.

وعلم من المصدر أن السلطات السعودية منعت 22 حاجاً اردنياً من الحجاج الفرادى الذهاب الى مكة المكرمة لأن عليهم رسوم مالية بقيمة 400 دينار أردني.

واوضح المصدر أن السلطات السعودية تأخذ هذه الرسوم من الحجاج الفرادى لقاء الخيم في كل من عرفات ومنى.

وشدد المصدر على أن الحجاج الأردنيين بحالة صحية ممتازة ولا يوجد أي مشاكل ادارية او تنظيمية، وأن القضية فقط تتعلق بدفع الرسوم والعبور باتجاه مكة المكرمة.

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