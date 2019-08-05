الملك يزور قيادتي الجيش والدرك

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وطنا اليوم-عمان:زار جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الاثنين المديرية العامة لقوات الدرك.

كما زار جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.

وكان في استقبال جلالته لدى وصوله رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، ومساعدو رئيس هيئة الأركان المشتركة.

واجتمع جلالته باللواء الركن الحنيطي، حيث جرى بحث عدد من الأمور والقضايا التي تهم القوات المسلحة في مختلف المجالات العملياتية والتدريبية واللوجستية.

واستمع جلالة الملك إلى إيجازات قدمها مساعدو رئيس هيئة الأركان المشتركة والمفتش العام ومدير عام الخدمات الطبية الملكية وقائد سلاح الجو الملكي حول الإنجازات والخطط المستقبلية التي تخص القوات المسلحة.

واطلع جلالة القائد الأعلى على مستوى جاهزية تشكيلات ووحدات القوات المسلحة، معربا جلالته عن اعتزازه بالجهود الكبيرة التي يبذلها منتسبوها وبالمستوى المتميز الذي وصلت إليه إعدادا وتسليحا وتدريبا.

وأكد الحضور مواصلة بذل الجهود في تعزيز مسيرة التحديث وتطوير القدرات في القوات المسلحة. وشدد جلالة الملك على ثقته بمنتسبي القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، من ضباط وضباط صف وأفراد، مؤكدا جلالته ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز مسيرة القوات المسلحة من خلال تطويرها وتحديثها وتعزيز قدراتها، لتظل مثالا يحتذى في الكفاءة والانضباط والإيثار والتفاني والقدرة والأداء المحترف.

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