 وطنا نيوز -تمديد انتداب رئيس النيابات العامة للتمييز
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تمديد انتداب رئيس النيابات العامة للتمييز
التاريخ : 05-08-2019 04:22:30 المشاهدات: 1334

وطنا اليوم-عمان:قرر المجلس القضائي تمديد انتداب رئيس النيابة العامة القاضي "محمد سعيد" الشريدة قاضيا لدى محكمة التمييز بالاضافة الى عمله اعتبارا من نهاية تموز الماضي ولمدة ثلاثة أشهر .
وجاء قرار المجلس استنادا لاحكام المادة 22/ب من قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014 وتعديلاته.


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