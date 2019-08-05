الرئيسية | محليات تمديد انتداب رئيس النيابات العامة للتمييز

وطنا اليوم-عمان:قرر المجلس القضائي تمديد انتداب رئيس النيابة العامة القاضي "محمد سعيد" الشريدة قاضيا لدى محكمة التمييز بالاضافة الى عمله اعتبارا من نهاية تموز الماضي ولمدة ثلاثة أشهر .

وجاء قرار المجلس استنادا لاحكام المادة 22/ب من قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014 وتعديلاته.

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