طائرة أردنية تفرغ وقودها في الجو واتصطدم بقوة في الأرض

وطنا اليوم-عمان:قال مسافرون عبر طائرة تابعة لإحدى الشركات الأردنية عادت من الجو نتيجة إصابتها بخلل فني بعد إقلاعها مدة نصف ساعة من المطار، إن الطائرة فرغت وقودها في الجو واصطدمت بقوة في الأرض بعد وصولها مدرج المطار.

وأفاد المسافرون في تصريحات ، أن حالة من الذعر الشديد أصابتهم إثر اصطدام الطائرة بمدرج المطار.

وأضافوا في تصريحات متفرقة ، أن كابتن الطائرة أعلمهم أنه سيتم إفراغ الطائرة من وقودها ليتمكن من الهبوط بسلام.

وأوضح المسافرون أن الطائرة بقيت في الأجواء الأردنية عقب الخلل الفني الذي أصابها لغاية الساعة الثانية من بعد الظهر وأن ركاب الطائرة بحسبهم شعروا بتحطم إطاراتها على إثر السقوط.