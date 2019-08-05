|
طائرة أردنية تفرغ وقودها في الجو واتصطدم بقوة في الأرض
وطنا اليوم-عمان:قال مسافرون عبر طائرة تابعة لإحدى الشركات الأردنية عادت من الجو نتيجة إصابتها بخلل فني بعد إقلاعها مدة نصف ساعة من المطار، إن الطائرة فرغت وقودها في الجو واصطدمت بقوة في الأرض بعد وصولها مدرج المطار.
وأفاد المسافرون في تصريحات ، أن حالة من الذعر الشديد أصابتهم إثر اصطدام الطائرة بمدرج المطار.
وأضافوا في تصريحات متفرقة ، أن كابتن الطائرة أعلمهم أنه سيتم إفراغ الطائرة من وقودها ليتمكن من الهبوط بسلام.
وأوضح المسافرون أن الطائرة بقيت في الأجواء الأردنية عقب الخلل الفني الذي أصابها لغاية الساعة الثانية من بعد الظهر وأن ركاب الطائرة بحسبهم شعروا بتحطم إطاراتها على إثر السقوط.
وأقرت الشركة الناقلة لرحلة جوية كانت في طريقها لتركيا من مطار الملكة علياء الدولي، بالخلل الفني الذي أصابها في الجو وأجبر طاقمها على العودة لمدرج المطار.
وقال نائب مدير عام شركة الطيران الناقلة، إن خللًا فنيًا أصاب الطائرة استدعى عودتها للمطار لإجراء الصيانة اللازمة عملًا بالأنظمة والمعايير.
وأوضح المسؤول أن الخلل أصاب الطائرة حينما كانت في الجو، واتخذ القرار المناسب بإعادتها لمطار الملكة علياء الدولي.
وقال "كان لا بد من عودة الطائرة لإصلاح الخلل الفني"، نافيًا رواية المسافرين باصطدام الطائرة بقوة في الأرض أو أن تكون أفرغت وقودها في الجو.
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|