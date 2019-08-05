التربية رداً على المشككين بها: نتائج التوجيهي خط أحمر

وطنا اليوم-عمان: أكدت وزارة التربية والتعليم على لسان مدير إدارة الامتحانات والاختبارات فيها الدكتور نواف العجارمة، أن الطلبة المعيدين والذين تغيبوا عن الامتحان في بعض المباحث خلال الدورة الماضية لامتحان شهادة الدراسة الثانوية (التوجيهي) تم احتساب العلامة القديمة لهم بوصفها العلامة الاعلى.

وجاء احتساب العلامة الاعلى، بحسب العجارمة، بعد التعديل الذي شهدته تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، ونص على احتساب العلامة الاعلى للطالب في كل مبحث وليس علامة الامتحان الأخير كما كان معمولا به سابقا، وذلك ليحتفظ الطالب بحقه في العلامة الأعلى في الامتحانين.

ورفض الدكتور العجارمة في حديث اليوم الاثنين، التشكيك بنتائج امتحان الثانوية العامة. وقال: إنها “قطعية ولا يجوز الطعن فيها حتى في المحاكم بحسب المادة 30 من قانون التربية والتعليم”، مشيرا إلى ان “علامات التوجيهي خط احمر، ولا يمكن التشكيك في دقتها ونزاهتها ومصداقيتها، وان كل من يشكك فيها يعرض نفسه لملاحقته قضائيا”.

وعرض الدكتور العجارمة للإجراءات التي تتبعها الوزارة في مراكز التصحيح وإدارة الاختبارات قبل إعلان النتائج، واستخراجها بشكلها النهائي والتي تتم بكل مهنية وحرفية ومصداقية. وتبدأ الإجراءات، بحسب العجارمة، في مراكز التصحيح، مبينا أن كل سؤال في اي مبحث يقوم على تصحيحه أربعة مصححين، مبينا أن دفاتر اجابات الطلبة تخضع بعد الانتهاء من عملية التصحيح لسلسلة من الاجراءات والعمليات بواقع مرتين لكل خطوة، وبواقع 29 مرحلة.

وأضاف، إن الإجراءات تشمل تفتيش الدفتر ومطابقة علامات الأسئلة مع العلامات الموضوعة على غلاف الدفتر رقما وكتابة، وتفتيش الدفتر نهائيا وإدخال علامة كل دفتر حاسوبيا ووفق رقم سري خاص، مبينا أن المرحلة الثانية تشمل إجراءات الفرز واستخراج النتائج في ادارة الامتحانات والاختبارات بعد استلام الدفاتر من مراكز التصحيح.

وقال: إن لجانا متخصصة في الإدارة تعمل على إعادة تفتيش جميع الدفاتر للتأكد من تصحيح الفروع كافة، وتطابق العلامات الموجودة على الغلاف مع العلامات الموجودة داخل الدفتر، حيث يتم جمع هذه العلامات ومطابقتها من جديد رقما وكتابة، ويلي ذلك، فتح المنطقة المصمغة في كل دفتر وإعادة ترتيب الدفاتر بصناديق خاصة وفق رقم الجلوس، ليتم بعدها تدقيق علامات الدفاتر مع العلامات التي أدخلت في مراكز التصحيح حاسوبيا، ثم إدخال علامات الدفاتر إلى الحاسوب المركزي في إدارة الامتحانات والاختبارات، ومقارنتها بالعلامات المدخلة في الحاسوب في مراكز التصحيح.

وقال: انه في حال وجود أي فرق في العلامات بين الإدخالين، يتم الرجوع للدفتر لاعتماد علامته وإعادة تدقيق دفاتر كل مبحث مرتين، فيما يتم بعد ذلك دمج علامات كل المباحث لكل طالب، ومطابقة العلامات بعد الدمج مرتين.

وبين انه يتم ايضا رصد عينات عشوائية من الدفاتر ومطابقة علاماتها مع كشف مطابقة نهائي، فيما يتم بعد ذلك تدقيق بعض العينات الاخرى من النتائج بالصورة التي ستنشر فيها على الموقع المخصص لإعلان النتائج.

وقال: إن الاجراءات تشمل أيضا تدقيق عينات عشوائية لنتائج الطلبة في المركز المعني بنشر النتائج، بعد انزالها على السيرفر الخاص بالنشر، يتم بعد ذلك طبع النتائج ورقيا وتسلميها لمديريات التربية والتعليم لتسليمها للطلبة.