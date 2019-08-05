المتعطلين عن العمل بالكرك يعودون للإعصام في دابوق

وطنا اليوم-عمان:عاد عدد من الشباب المتعطلين عن العمل من أبناء محافظة الكرك للإعتصام في عمان، بعد أن قدمت لهم الحكومة وعودا بتوفير فرص عمل لهم قبل عدة أشهر ولم توفي الجهات الرسمية بوعودها على حد قولهم حتى الآن

كما وقال الشباب المعتصمون إن أغلبهم من حملة الشهادات الجامعية والمهن المختومة من قبل وزارة الصناعة والتجارة، كما وأكد المعتصمون أنهم مستمرون في اعتصامهم السلمي حتى تتحقق مطالبهم المشروعة على حد تعبيرهم.