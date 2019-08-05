أبو غزالة يعترض على عطلة العيد: ثلاثة أيام تكفي

وطنا اليوم-عمان:وجه طلال أبو غزالة مؤسس ورئيس لمجموعة طلال أبو غزالة الدولية، خطابًا لرئيس الوزراء عمر الرزاز، يعارض فيه قرار الحكومة حول عطلة عيد الأضحى المبارك، وقال إن ثلاثة أيام كافية.

وجاء في مقدمة الخطاب " طالعت بكثير من التقدير والاحترام بلاغكم بشأن عطلة عيد الأضحى المبارك، وتحديدها بتعطيل أربعة أيام عمل، إلا أنني أرى أن تعطيل ثلاثة أيام عمل حتى مساء الثلاثاء كان يعتبر كافيًا.



وبرر أبو غزالة، الذي أثار جدلًا واسعًا مؤخرًا بشأن العطل الرسمية التي تقرها الحكومة في الأردن، أن ثلاثة أيام كافية باعتبار أن "التعطيل يعني عمليًا ستة أيام راحة وانقطاع عمل الدولة والمواطنين وانقطاع التواصل مع العالم "الجمعة والسبت والأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء".